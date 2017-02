"Capacetes Brancos" da Síria ausentes dos Oscars

Hoje às 16:36, atualizado às 16:42 Facebook

Representantes dos "Capacetes Brancos", o grupo de voluntários que já salvou milhares de vidas na Síria, estarão ausentes da cerimónia de entrega dos Oscars, domingo, devido à intensificação dos bombardeamentos.

Era esperado que Raed Saleh, chefe dos "Capacetes Brancos", e Khaled Khatib, o socorrista e jovem cineasta sírio que filmou grande parte do trabalho "The White Helmets", um dos nomeados para o prémio de melhor documentário em curta-metragem, estivessem domingo na cerimónia que vai decorrer em Los Angeles.

"Não vou por causa do aumento da pressão de trabalho devido à intensificação dos bombardeamentos do regime nas províncias de Damasco, Deraa e Homs", afirmou, em declarações via telefone à agência noticiosa francesa AFP, Raed Saleh.

A nossa prioridade é ajudar o nosso povo

"Há muitas coisas para fazer no terreno, a gestão das operações, assegurar que há veículos de emergência", explicou ainda o responsável pela Defesa Civil Síria, conhecida pelos característicos capacetes brancos usados pelos voluntários.

Também este sábado, Khaled Khatib, que se encontra na cidade turca de Istambul, escreveu na rede social Twitter: "Tenho um visto para os Estados Unidos mas (...) não vou participar nos Oscars por causa da intensificação do trabalho. A nossa prioridade é ajudar o nosso povo".

"Devia viajar na terça-feira, mas há muito trabalho por causa dos bombardeamentos. Além disso, estou a trabalhar na produção de um outro filme sobre os 'Capacetes Brancos' que deve estar pronto nas próximas duas semanas. É por isso que não vou", disse o próprio, também em declarações via telefone à AFP.

A imprensa internacional tinha divulgado este sábado que as autoridades de imigração dos Estados Unidos tinham decidido impedir a entrada deste jovem cineasta sírio.

Há muito trabalho por causa dos bombardeamentos

Segundo correspondência interna da administração do presidente norte-americano, Donald Trump, a que a agência norte-americana Associated Press (AP) teve acesso, o Departamento de Segurança Interna teria decidido à última hora impedir Khaled Khatib de viajar para Los Angeles.

A AP indicou que Khaled Khatib, de 21 anos, devia chegar este sábado a Los Angeles num voo da Turkish Airlines procedente de Istambul. Contudo, os planos alteraram-se, depois de as autoridades norte-americanas terem reportado a descoberta de "informação depreciativa" sobre o jovem.

Durante semanas, os socorristas sírios correram o risco de não participar na entrega dos prémios norte-americanos de cinema por causa de um decreto presidencial de Trump (de 27 de janeiro) que proibia a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, incluindo a Síria.

Mas, a 9 de fevereiro, um tribunal de recurso norte-americano confirmou o bloqueio à aplicação desta proibição, abrindo o caminho para a emissão de vistos para estes trabalhadores humanitários sírios.

A 18 de fevereiro, Saleh congratulou-se por ele e Khaled Khatib terem conseguido o visto.

O documentário de 40 minutos "Os Capacetes Brancos" ("The White Helmets") foi realizado pelo britânico Orlando von Einsiedel e encontra-se disponível no Netflix.

Desde a sua criação em 2013, este grupo composto por cerca de três mil estudantes, professores, agricultores e outros voluntários esteve envolvido no salvamento de mais de 78 mil vidas.

A guerra na Síria, prestes a completar seis anos, já fez mais de 310 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados.