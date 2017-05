Um morto após carro abalroar multidão em Nova Iorque

JN Hoje às 17:12, atualizado às 18:48 Facebook

Um carro atingiu pelo menos 20 pessoas num passeio em Times Square, Nova Iorque, esta quinta-feira à tarde. Uma pessoa morreu.

Pelo menos 19 pessoas ficaram feridas e uma morreu no incidente, revela o Departamento de Bombeiros de Nova Iorque, no Twitter. Ainda sem certezas, o Departamento de Polícia de Nova Iorque afirma que não se tratará de um atentado terrorista, revela a agência Reuters.

O incidente ocorreu na zona de Times Square, no cruzamento entre a 7.ª Avenida e 45.ª Rua, junto a um dos pontos turísticos mais procurados dos EUA, quando um Honda Accord vermelho invadiu o passeio e atingiu várias pessoas.

Testemunhas garantem que o condutor seguia contra o sentido de trânsito quando invadiu o passeio. "Toda a gente está a correr e todos estavam preocupados com as suas vidas", disse uma testemunha à televisão CBS. Segundo o "New York Times", o condutor estaria sob o efeito de drogas ou álcool.

Em conferência de imprensa, o responsável pela polícia da cidade revelou que o condutor é Richard Rojas, um cidadão de Nova Iorque com 26 anos.

Imagens do local mostram que o condutor foi detido pelas autoridades. A zona foi entretanto isolada pela polícia.