Casa Real britânica diz que não há problema com o estado de saúde da Rainha

Hoje às 10:01, atualizado às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma fonte da Casa Real britânica disse à Agência France Presse que não há qualquer problema quanto ao estado de saúde da Rainha, Isabel II, ou do duque de Edimburgo, a propósito da reunião convocada para esta quinta-feira.

Também uma fonte do Palácio de Buckingham disse à Associated Press que "não há motivos para preocupações" referindo-se à reunião com todos os funcionários da Casa Real britânica convocada de "urgência" durante a madrugada.

A mesma fonte disse à AP que "este tipo de reuniões" acontece com frequência. Segundo a BBC, a reunião está marcada para as 10 horas.

Esta quinta-feira, o jornal britânico "Daily Mail" publicou uma notícia sobre um encontro "pouco habitual" marcado durante a madrugada e que vai reunir todos os funcionários da Casa Real Britânica.

De acordo com a notícia do Daily Mail, não se conhece o motivo do encontro mas os secretários da rainha Isabel II adiantaram que Lord Chamberlain, o oficial com o posto mais alto, e Christopher Geidt, e ajudante principal da monarca, vão fazer "mais tarde" uma comunicação conjunta.

Segundo o Daily Mail, a "reunião pouco habitual" - em que vão estar presentes os funcionários de todas as residências reais - está a provocar uma série de rumores no sentido de se tratar de uma "notícia" relativa à rainha ou ao duque de Edimburgo.

Na reunião vão estar presentes os funcionários do Castelo de Balmoral, na Escócia, do Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, e da mansão privada de Sandringham, no condado inglês de Norfolk.

Os encontros com os funcionários são frequentes mas a convocatória, ocorrida durante a madrugada, torna o encontro "pouco habitual", indica o Daily Mail.

Isabel II, que no passado mês de fevereiro celebrou os 65 anos de reinado, acaba de regressar a Buckingham, a residência oficial na capital do Reino Unido, depois de ter passado a Páscoa em Windsor.

A rainha, de 91 anos, e o duque de Edimburgo, 95 anos, sofreram problemas de saúde no mês de dezembro, na altura do Natal.

Na quarta-feira, a Rainha Isabel II e o duque de Edimburgo estiveram no clube de críquete de Londres, aparentando boa saúde.