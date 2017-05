Casal de idosos morre com quatro horas de diferença

Hoje às 13:49, atualizado às 14:26 Facebook

Casados há mais de 60 anos, homem e mulher morreram este domingo, na sua casa em Betanzos, Corunha, com quatro horas de diferença.

Demetrio, com 95 anos, morreu antes do pequeno-almoço. Um pouco antes do almoço, María Argentina, com 94 anos, viria também a falecer em casa.

O par estava casado há mais de 60 anos, mas as demonstrações de amor ainda eram frequentes. "Sabe aqueles casais de 18 anos que estão sempre colados? Eles eram assim", lembra o filho do primeiro casamento de Demetrio, homónimo do pai, ao jornal "La Voz de Galicia".

Segundo a publicação, o casal conheceu-se quando trabalhava num dos hotéis mais glamorosos dos anos 50, em Buenos Aires. Ambos estavam já viúvos. Em 1974, voltaram a Betanzos e assentaram, já reformados, para estar mais perto dos filhos e netos de Demetrio.

"Eles iam juntos a todo o lado, como dois pombinhos", afirmou o filho de Demetrio, em declarações ao jornal galego. O funeral foi esta segunda-feira, em Betanzos, e o casal está sepultado no cemitério de Mondoi, onde os seus caixões partilham túmulo.

Esta não é a primeira vez que um casal de idosos morre com algumas horas de diferença. No final de abril, um casal inglês nonagenário morreu com apenas duas horas de diferença. Joyce e Frank Dodd estavam juntos há 77 anos e morreram de mãos dadas, no hospital de Kent, na Inglaterra.