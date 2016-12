Casal morreu de mãos dadas com poucas horas de diferença

Hoje às 15:44, atualizado às 15:50 Facebook

Um homem e uma mulher, casados há mais de 63 anos, morreram de mãos dadas, com sete horas de diferença entre si. Uma fotografia cedida pela filha do casal norte-americano está a comover as redes sociais.

Trent, de 88 anos, e Dolores, de 83, morreram como viveram: juntos.

Trent Winstead deu entrada no hospital de Saint Thomas West, em Tenesse, EUA, no início deste mês, com complicações renais que, rapidamente, se agravaram. Mediante o quadro clínico do doente, a mulher, Dolores Winstead, pediu à equipa médica que acompanhava o marido para ficar perto dele, a fazer-lhe companhia durante o tempo em que estivesse internado. O hospital respondeu positivamente ao pedido, tendo arranjado, em pouco tempo, uma cama para ela, ao pé de Trent.

Um dia depois de Trent ter sido internado, Dolores começou a queixar-se de dores de cabeça. No dia 9 de dezembro, acabou por sofrer um aneurisma cerebral, enquanto o marido dormia. Os médicos declararam o óbito às 21.10 horas locais.

Sete horas mais tarde, depois de ter descoberto que a sua mulher tinha morrido, Trend faleceu também.

"Ela partiu, e ele não conseguiu lidar com isso. Não tinha pensado sequer nesta hipótese. Morreu com o coração partido. Nunca, nem num milhão de anos, pensei que fosse sair do hospital sem nenhum dos meus pais", disse à imprensa norte-americana Sheryl Winstead, a filha do casal e autora da fotografia que está a comover os cibernautas na internet.