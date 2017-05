Casal no Texas acusado de roubar veículo funerário com corpo dentro

Hoje às 18:25, atualizado às 18:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia do estado norte-americano do Texas deteve um casal por alegadamente ter roubado um veículo funerário no parque de estacionamento de um restaurante e de se terem visto livres do corpo que transportava.

A polícia de Bryan indicou que o veículo foi encontrado na sexta-feira, poucas horas depois de o seu condutor o ter estacionado junto ao restaurante de "fast food". O corpo que transportava e a urna em que se encontrava foram despejados na berma de uma estrada rural, a poucos quilómetros de distância do restaurante, noticiou a agência Associated Press.

Mais tarde, a polícia localizou o veículo e deteve o casal que o conduzia numa localidade próxima.

A polícia indicou que um homem e uma mulher foram acusados de utilização não autorizada de um veículo motorizado. A mulher foi ainda acusada de abuso de cadáver.

O corpo foi transportado para uma casa funerária.