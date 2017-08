Casal transgénero homessexual tem primeiro filho biológico

Hoje às 16:59 Facebook

Trystan Reese e Biff Chaplow partilharam nas redes sociais as primeiras imagens do pequeno Leo, que nasceu há duas semanas. O bebé é o primeiro filho biológico do casal homossexual, que vive nos EUA.

Trystan nasceu mulher, mas desde criança que sentia que estava num corpo que não era o seu. Assim, há cerca de 10 anos começou a desenvolver um tratamento hormonal, mas decidiu manter os órgãos genitais para conseguir cumprir um sonho: engravidar.

Já no ano passado, o casal do Oregon, nos Estados Unidos da América, descobriu que esperava uma criança, mas um aborto espontâneo interrompeu o sonho do casal, que já tinha dois filhos adotivos. Apesar das reticências de Biff em avançar novamente para um filho, Trystan engravidou novamente e, assim, nasceu Leo.

"O momento em que ele nasceu foi maravilhoso, o melhor da minha vida", disse Biff à "Fox 19". "Ver os primeiros momentos da vida de Leo é simplesmente encantador", acrescentou.

Apesar da alegria com que receberam a nova criança, Trystan não esquece as dificuldades que os casais transgénero têm que enfrentar, nem toda a polémica que causou a notícia de que estava à espera de um filho.

"Eu sei que para muita gente é estranho ver dois homens a terem um filho biológico, mas sei que isso vai ser cada vez mais normal", adiantou. No futuro, espera que outros casais "transgénero olhem para os dois como um exemplo".