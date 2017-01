Cerca de 200 presos fogem de prisão após novo motim

Hoje às 15:35, atualizado às 15:38 Facebook

Cerca de 200 presos fugiram, esta terça-feira, de uma penitenciária localizada no interior do estado de São Paulo, no Brasil, depois de um motim.

Os fugitivos estavam no Centro de Progressão Penitenciária Prof. Noé de Azevedo, perto da cidade de Bauru, e terão escapado depois de um confronto causado por um desentendimento entre os presos e os funcionários da unidade.

Colchões foram queimados e o Corpo de Bombeiros local enviou viaturas para conter as chamas.

Há registo de danos em várias partes da prisão.

A Secretaria de Administração Penitenciária do estado de São Paulo informou que a situação já está controlada e que a polícia está a tentar recapturar os fugitivos.

Esta prisão brasileira tem capacidade para 1124 reclusos, mas acolhia 1427 presos no regime semiaberto, ou seja, podem sair da unidade para trabalhar durante o dia, mas têm de voltar à noite para dormir.

Desde o início do ano, uma série de tumultos causou a morte a, pelo menos, 130 pessoas entre os reclusos de diferentes estabelecimentos prisionais de Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte.

Estas disputas juntam-se aos habituais problemas de excesso populacional nas prisões e das péssimas condições do sistema penitenciário do Brasil.