Cerca de 40 mortos em ataque perto de campo de refugiados

Cerca de 40 pessoas morreram esta terça-feira num ataque do grupo extremista Estado Islâmico perto de um campo de refugiados no nordeste da Síria.

Segundo a organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o ataque ocorreu às primeiras horas da manhã, depois de militantes do grupo jiadista se terem infiltrado na localidade de Rajm Sleibi, que acolhe um campo temporário para civis fugidos de zonas controladas pelo Estado Islâmico na Síria e no Iraque.

"Pelo menos cinco bombistas-suicidas do Estado Islâmico fizeram-se explodir perto de um campo de refugiados iraquianos e deslocados sírios na província de Hassaké e seguiram-se combates com as Forças Democráticas Sírias (FDS)", explicou o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman.

Entre as vítimas mortais estão incluídos 23 civis, e segundo um ativista curdo, a maioria são mulheres e crianças, mas também milicianos e jiadistas. O ataque provocou ainda dezenas de feridos.