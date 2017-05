Hoje às 14:45 Facebook

Cerca de 700 mil pessoas fugiram de Mossul desde outubro, 200 mil das quais no último mês, revelam dados divulgados esta quinta-feira pelas Nações Unidas, que alerta que a situação poderá agravar-se com o intensificar do conflito.

A coordenadora humanitária da ONU no Iraque, Lise Grande, avisou que outras 200 mil pessoas poderão fugir das suas casas à medida que se intensifica a guerra na cidade, na zona norte do Iraque.

A mesma fonte disse que os residentes de Mossul estão a abandonar a cidade "sob circunstâncias muito difíceis".

Muitas pessoas estão em "insegurança alimentar e não têm acesso a água potável nem a medicamentos há semanas ou mesmo meses", revelou.

As forças iraquianas afastaram os militantes do Estado Islâmico da maioria do território de Mossul, mas ainda há batalhas a acontecer em distritos densamente povoados.

Lise Grande afirmou que setecentas mil pessoas já fugiram das suas casas em Mossul desde outubro, quando as forças iraquianas, apoiadas pelos Estados Unidos, iniciaram a ofensiva contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico para lhes retomar a cidade.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico tomou a cidade de Mossul no verão de 2014, quando invadiu as zonas norte e centro do Iraque.