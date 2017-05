Chefe da polícia e duas enfermeiras mortas a tiro no Ohio

Hoje às 18:35, atualizado às 18:37 Facebook

Um homem matou a tiro duas enfermeiras e o chefe da polícia de uma cidade do estado do Ohio, nos Estados Unidos, avançaram as autoridades locais esta sexta-feira.

Randy Thorp, o cherife de Licking County, disse que o suspeito do tiroteio foi encontrado morto também esta sexta-feira.

Thorp identificou o polícia morto como Steven Eric Disario, 36 anos, que chefiava a esquadra de Kirkersville há apenas três semanas. Disario foi encontrado no exterior do centro de saúde Pine Kirk Care.

A mesma fonte precisou que as duas funcionárias do centro de saúde e o suspeito do crime foram encontrados no interior do estabelecimento.