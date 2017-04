China falha e usa navios norte-americanos em cartaz da Marinha

Ontem às 22:06 Facebook

Um cartaz de propaganda da Marinha chinesa, tornado público esta semana, transformou-se, em minutos, num motivo de chacota depois de olhares mais atentos terem dado conta de dedo estrangeiro na realização da imagem.

Na semana passada, o Ministério da Defesa da China publicou, na sua conta oficial de Weibo (uma espécie de Twitter chinês), um cartaz para celebrar o 68º aniversário da Marinha, onde apresentava o primeiro porta-aviões construído no país, o Liaoning,

O problema surgiu quando os internautas se aperceberam que o arsenal naval e aéreo que acompanhava o grande Liaoning não era propriedade chinesa. Na verdade, de acordo com o "South China Morning Post", os dois navios de guerra que aparecem na imagem são norte-americanos e o avião que o porta-aviões transporta é um caça russo, um MiG-35.

Foto: Weibo do Ministério da Defesa chinês

Se o Ministério da Defesa estava à espera de ser parabenizado, a Internet trocou-lhe as voltas.

"Esta imagem mostra perfeitamente que o departamento de comunicação é feito por um grupo de imbecis", comentou um utilizador na rede social. "Este cartaz está ao nível de uma loja de impressão de rua", escreveu outro cidadão descontente, entre vários que pediam a eliminação da imagem.

O ministério da Defesa deixou a imagem no mesmo sítio mas emitiu um comunicado "com um pedido de desculpas sentido", onde admitia que o cartaz não era "rigoroso" e agradecia as críticas e as "preocupações".