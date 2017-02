China pede que seja retomado diálogo com Coreia do Norte sobre programa nuclear

Hoje às 22:00, atualizado às 22:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A China pediu, esta sexta-feira, que seja retomado o diálogo com a Coreia do Norte sobre o programa nuclear, sublinhando que o "ciclo negativo" de testes de mísseis nucleares seguido de sanções deve terminar.

"Hoje, o que estamos a ver é teste nuclear, sanção, teste nuclear e sanção novamente", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi.

Para o chefe da diplomacia chinesa, aquele "ciclo negativo não pode continuar", porque se vai tornar insuportável e todo o mundo vai perder.

Wang Yi salientou que as resoluções do Conselho de Segurança da ONU contra Pyongyang devem ser plenamente implementadas e, ao mesmo tempo, as negociações retomadas.

"Neste ponto, os Estados Unidos e a Coreia do Norte devem rapidamente chegar a uma decisão política", disse, convidando as partes a deixarem de tomar posições que aumentem a tensão.

A Coreia do Norte desistiu das negociações destinadas a reduzir o seu programa de armas nucleares em 2009, tendo logo depois realizada o seu segundo teste nuclear.

As negociações tinham sido organizadas pela China e incluíam a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a Rússia e o Japão.

Pequim, principal aliado diplomático e económico da Coreia do Norte, quer reavivar as negociações, embora Washington, Seul e Tóquio insistam que Pyongyang deve primeiro dar passos que indiquem que vai parar com o seu programa nuclear.

Hoje, o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, utilizou o seu primeiro encontro com o chefe da diplomacia chinesa para pedir ajuda para controlar a Coreia do Norte, após uma série de testes com mísseis nucleares e balísticos.