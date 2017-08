China prepara-se para inaugurar a maior ponte do mundo

Hoje às 08:48 Facebook

Tem mais de 50 quilómetros e o pavimento demorou três anos a ser colocado. A maior ponte do mundo está na China e será usada a partir do final do ano.

A maior parte da ligação Hong Kong-Zhuhai-Macau já foi finalizada e a ponte deverá começar a ser usada no final deste ano, avança a BBC.

A ponte números

Percurso total - 55 km

Faixas de rodagem - Seis (três em cada sentido)

Velocidade máxima - 100 km/hora

Primeira pedra - 15 de Dezembro de 2009

Localização

Começa em San Shek Wan, na ilha de Lantau (Hong Kong), e atravessa o Delta do Rio das Pérolas até Zhuhai e Macau.

Trajeto

Os 55 quilómetros incluem a ponte principal (29,6 km) e os acessos a Hong Kong (12 km) e Zhuhai (13,4 km). Parte da travessia será realizada debaixo de água, num túnel subaquático (6,7 km) que irá fazer a ligação entre duas ilhas artificiais, uma junto ao aeroporto internacional de Hong Kong e outra entre Zhuhai e Macau.