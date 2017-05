Cofundador do Twitter lamenta papel da rede social na eleição de Trump

Hoje às 09:45, atualizado às 09:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O cofundador do Twitter Evan Williams diz lamentar se a rede social ajudou a colocar Donald Trump na Casa Branca, como o presidente sugeriu.

Numa entrevista ao jornal "The New York Times", Evan Williams disse que o papel do Twitter na ascensão populista de Trump é "uma coisa muito má".

O presidente norte-americano já atribuiu ao Twitter o crédito pela sua eleição para o cargo mais importante do país. Quando confrontado com essa ideia, o cofundador desta rede social disse: "Se é verdade que ele não seria Presidente se não fosse pelo Twitter, então sim, lamento".

O empresário de 45 anos reconheceu ainda que há um problema com a Internet, porque recompensa extremos.