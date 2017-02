Colômbia anuncia destruição de 168 laboratórios de cocaína

Hoje às 20:29 Facebook

A polícia colombiana destruiu 168 laboratórios de cocaína durante uma operação na selva no sul do país, junto à fronteira com o Equador e o Peru.

Na semana passada, "168 laboratórios destinados à produção de base de cloridrato de cocaína foram localizados, controlados e destruídos", anunciou a polícia em comunicado.

Estas estruturas pertenciam à organização de narcotraficantes "La Constru", responsável pela produção desta droga e do seu envio em direção à costa do Pacífico, acrescenta o texto.

No decurso da operação, conduzida em conjunto com a Força Aérea colombiana, foram confiscadas "4,5 toneladas de cocaína em solução [líquida], 64953 litros de produtos líquidos e 2,4 toneladas de produtos sólidos" destinados à preparação da cocaína.

Segundo a polícia, o lucro que este cartel poderia obter está avaliado em 93,3 mil milhões de pesos (três milhões de euros).

Dados da ONU indicam que a Colômbia é o primeiro produtor mundial de coca com 96 mil hectares de plantações, e de cocaína com 646 toneladas em 2015.