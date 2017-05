Começa primeira retirada de rebeldes de Damasco desde 2011

Hoje às 10:32, atualizado às 10:35 Facebook

A primeira retirada de rebeldes de um bairro de Damasco desde o início do conflito na Síria, em 2011, começou esta segunda-feira, de acordo com a televisão do país.

"Homens armados e alguns familiares começaram a abandonar Barzé, dentro de 40 autocarros, em direção ao norte da Síria, e esta operação prolongar-se-á por cinco dias", noticia a televisão síria, de acordo com a agência France-Presse.

"Ao mesmo tempo, a situação das pessoas que escolheram permanecer no bairro será regularizada", precisa ainda a mesma estação oficial.

O órgão de comunicação não indicou o número de pessoas que deverão abandonar a capital síria, mas o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) diz que cerca de 1500 combatentes e respetivas famílias deverão rumar a Idleb, uma província no nordeste do país, controlada pelos rebeldes.

A maior parte da cidade de Damasco está sob controlo das forças governamentais, com a exceção de seis bairros, Barzé, Qabun, Jobar, Tadamun, Techrin e Yarmuk.