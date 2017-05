Comeu mais de oito mil euros em notas depois de traição do marido

Hoje às 11:05 Facebook

Uma mulher colombiana, natural de Piedecuesta, comeu todo o dinheiro que tinha poupado com o marido, cerca de oito mil euros, depois deste a ter traído.

Depois de descobrir que o marido a traiu, Sandra Milena Almeida, uma mulher colombiana de 30 anos, comeu todo o dinheiro que tinha amealhado com o marido, cerca de 9 mil dólares (cerca de oito mil euros) em notas de 100.

Os médicos só descobriram as notas depois de Sandra ter dado entrada no hospital com dores abdominais.

"Encontramos 57 notas de 100 dólares no estômago [ de Sandra]. Também encontramos algumas notas no intestino que chegaram a avançar para o cólon", contou à imprensa colombiana Juan Paulo Serrano, o médico cirurgião do hospital de Santander, Colômbia, que operou a mulher.

Segundo a BBC, a mulher está a recuperar com sucesso da cirurgia. E grande parte do dinheiro acabou por ser recuperado em boas condições.