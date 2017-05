Condutor que atropelou pessoas em Times Square acusado de homicídio

Hoje às 13:51 Facebook

O condutor do carro que na quinta-feira entrou em grande velocidade numa zona pedonal de Times Square, em Nova Iorque, e matou uma pessoa e feriu outras duas dezenas foi acusado de homicídio.

A polícia de Nova Iorque informou que Richard Rojas, de 26 anos, foi acusado na quinta-feira à noite de homicídio em segundo grau (intencional, mas não premeditado), de 20 tentativas de homicídio e de homicídio por atropelamento agravado.

Richard Rojas, oriundo do bairro nova-iorquino Bronx, foi detido na quinta-feira depois de ter conduzido o seu carro durante três quarteirões em Times Square, em pleno centro de Nova Iorque, e de ter atingido mais de duas dezenas de transeuntes que estavam num passeio desta zona muito movimentada da cidade.

O veículo foi travado pelas barreiras de segurança colocadas no local.

A vítima mortal é um turista norte-americano de 18 anos oriundo do Estado do Michigan. A irmã da vítima mortal, uma jovem de 13 anos, consta entre as 22 pessoas que ficaram feridas no incidente. Quatro dos feridos encontram-se em estado crítico.

O condutor, um veterano da marinha norte-americana que foi dispensado após problemas disciplinares, será hoje formalmente acusado. Não foi divulgado se Richard Rojas será acompanhado por um advogado.

Informações divulgadas pelos 'media' indicaram que o homem confessou à polícia que estava "a ouvir vozes" na altura do incidente.