Tajani é o novo presidente do Parlamento Europeu

Helena Teixeira da Silva Hoje às 21:15, atualizado às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A eleição para a presidência do Parlamento Europeu (PE), que decorreu esta terça-feira, em Estrasburgo, foi longa, renhida e rebuscada. No fim, como se previa desde o início, venceu o candidato de centro-direita, Antonio Tajani, com 351 votos.

É o sucessor do alemão Martin Schulz e será o 30º presidente da assembleia europeia. Pelo caminho, ficou o ex-médico socialista Gianni Pittella (S&D), com 282 votos. Dos 751 deputados, votaram 633 (menos do que em qualquer uma das rondas anteriores), registando-se 80 votos inválidos.

"Serei o presidente de todos", anunciou o italiano do Partido Popular Europeu (PPE). A vitória foi dedicada à população de Amatrice, afetada pelo terramoto que destruiu parte da região em Agosto do ano passado. "Dedico este resultado às vítimas do terramoto que atingiu o meu país, que estão ainda a sofrer dificuldades". O agora presidente do PE não esqueceu "as vítimas do terrorismo, os que sofrem sem casa e os que não têm trabalho."

Próximo de Silvio Berlusconi e de Durão Barroso, Tajani considera que o PE "não pode estar fechado no castelo de Bruxelas". Ao contrário, defendeu "um parlamento mais forte e mais inclusivo. E uma Europa mais corajosa, mais livre e mais justa". À noite, depois de o presidente cessante, Martin Schulz, ceder-lhe o lugar da presidência - a sucessão é imediata; hoje o PE já é presidido por Tajani -, reiterou que respeitará "todos os deputados e todos os grupos".

Licenciado em Direito, Tajani reconheceu que não tem ainda propriamente um programa, mas sim temas genéricos nos quais pretende empenhar-se: combate ao terrorismo, mudança climática, brexit, agenda digital e crescimento do emprego. Prometeu também "reduzir o número de membros do gabinete do presidente". E colocar os seus "23 anos de experiência na instituição a defender o PE perante o Conselho Europeu e a Comissão Europeia".

Maratona de negociações infrutíferas

Há 35 anos que a eleição para a presidência do Parlamento Europeu não era tão arrastada. Foi a primeira vez, desde 1982, que o vencedor foi eleito na quarta ronda. Em causa começou por estar a rutura no acordo entre os populares e os socialistas - era suposto os socialistas terem apoiado Tajani, tal como os populares antes apoiaram Schulz, numa rotatividade monopolista destas duas famílias políticas que durava há muitos anos -, depois o surgimento de sete candidatos e, finalmente, uma maratona infrutífera de negociações ao longo do dia. O máximo conseguido foi a desistência do ex-primeiro-ministro belga, da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE), que desistiu a favor de Tajani.

Mais tarde, Tajani conseguiu também o apoio da direcção do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), mas não do grupo. A confusão acabaria por motivar um comunicado da ECR, que levou o socialista Pittella a acreditar que poderia haver uma reviravolta no resultado. Mas não houve. Sued Kamall, líder do ERC, foi dos primeiros a felicitar o italiano.

Neste momento, a direita monopoliza as três instituições europeias, com Jean-Claude Juncker, na Comissão Europeia, e Donald Tusk no Conselho Europeu.