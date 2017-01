ONU desmente adiamento de conversações de paz sobre a Síria

Hoje às 10:32, atualizado às 11:05 Facebook

A ONU declarou, esta sexta-feira, que as negociações de Genebra sobre a Síria, em fevereiro, se mantêm, ao contrário do que foi anunciado por Moscovo.

Esta manhã, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, anunciou que as negociações de Genebra tinham sido adiadas.

"Não há confirmação de que as conversações de fevereiro foram adiadas", disse uma porta-voz do gabinete do enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura.

Yara Sharif acrescentou que Staffan de Mistura tinha previsto uma deslocação a Nova Iorque, na próxima semana, para debater as negociações.

Em Moscovo, Lavrov anunciou que as negociações de Genebra, previstas para começar a 8 de fevereiro, tinham sido adiadas até final do mês.

Lavrov falou no início de uma reunião com vários grupos da oposição síria, encontro em que a Coligação Nacional Síria - principal aliança política da oposição ao regime de Bashar al-Assad - declinou participar.

"A passividade dos nossos colegas da ONU, que desde abril do ano passado não realizaram nenhuma ronda de negociações, é inaceitável", acrescentou o chefe da diplomacia russa, numa crítica aparentemente dirigida ao enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura.