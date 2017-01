Coroa de flores em Veneza lembra refugiado que se afogou

JN Hoje às 22:40, atualizado às 22:41 Facebook

Pateh Sabally, refugiado natural da Gâmbia, morreu afogado no Grande Canal, em Veneza, no passado dia 21. Muitos assistiram mas nada fizeram para o salvar. Uma coroa de flores foi lançada à água em sua homenagem.

Centenas de pessoas juntaram-se, ao final da tarde de sexta-feira, junto ao Grande Canal em Veneza para homenagear um homem que não conheciam mas cuja morte trágica os indignou. Entre os presentes estavam cerca de 30 migrantes africanos que residem em centros de acolhimento locais. Lançaram à água uma coroa de flores de cor lilás e vermelho com uma faixa branca onde se lia "Pateh". Flutuou alguns instantes na ondulação até desaparecer no fundo do canal.

Pateh Sabally, de 22 anos e natural da Gâmbia é o refugiado que morreu afogado no Grande Canal, no passado dia 21, perante o olhar de muitas pessoas que nada fizeram para o tentar salvar. Chegou de comboio, sentou-se nas escadas da estação durante alguns minutos e depois caiu na água gelada, deixando no solo um saco com alguns pertences.

O vídeo daqueles (longos) minutos em que está visível à tona da água até desaparecer e se afogar foi divulgado por um jornal local e em poucos dias correu o mundo. A acompanhar as imagens ouviam-se comentários como "idiota", "regressa a casa" e "deixa-o morrer".

Numa outra gravação, vê-se que pelo menos três boias salva-vidas foram lançadas para água, a partir de um barco que passava no local, mas o homem não agarrou nenhuma. Não conseguiu ou não quis?

Um testemunho, citado pelo "Corriere del Veneto", indicou que um socorrista preparava-se para se lançar à água em auxílio do refugiado quando uma mulher afirmou: "Não vá! Ele está a fingir". Entretanto, Pateh Sabally já não era visível à tona.

A imprensa local adianta que o seu pedido de autorização de residência terá sido rejeitado. Depois de atravessar o deserto e o mar arriscando a vida, pode ter sido a última gota de esperança a esgotar-se.

A autarquia de Veneza, após alguns dias, anunciou que assumia os custos do funeral. A vereadora para as questões sociais, Simone Venturini, denunciou as acusações de racismo. "Vi o vídeo, a maioria das frases obscenas que ouvimos não são de venezianos", garante.