Criado embrião híbrido porco-humano para transplantes de órgãos

Cientistas espanhóis e norte-americanos conseguiram desenvolver células humanas dentro de um porco. O objetivo final é, a partir daí, criar tecido e órgãos que sejam funcionais e possam ser usados em transplantes.

Depois de, no passado, os especialistas terem descoberto que órgãos de porcos podiam substituir órgãos humanos, por terem um tamanho semelhante, e de contornarem o problema do sistema imunitário humano - que rejeitaria o tecido animal -, a comunidade científica dá agora um passo pioneiro.

De acordo com o estudo publicado, esta quinta-feira, no jornal científico Cell, os cientistas do Instituto Salk La Jolla, na Califórnia, EUA, injetaram entre três e dez células estaminais - que se podem transformar em qualquer tipo de célula - em embriões de porco criados em laboratório.

Depois de prontos, os embriões foram implantados no útero das porcas e, ao fim de quatro semanas, foram novamente retirados para serem analisados. Dessa análise, os cientistas concluíram que, em média, menos de uma em cada cem mil células embrionárias eram humanas, ou seja, cada embrião tinha cerca de um milhão de células humanas.

Segundo o estudo, os embriões só foram mantidos vivos durante algumas semanas, antes de os potenciais animais "quimera" - como lhes chamam - nascerem.

A investigação começou há quatro anos e, desde então, foram usados 1500 embriões de porco e células estaminais de 40 pessoas. Para chegarem a este ponto, os cientistas criaram primeiro um embrião a partir de roedores com instruções genéticas distintas. Introduziram células de ratazanas em embriões de ratos, para verificarem se os animais se podiam desenvolver com o ADN de outra espécie. Os testes foram bem sucedidos. Formaram-se olhos, coração e pâncreas de ratazana dentro do rato.

A meta final - explica o líder da investigação - é conseguir criar tecido e órgãos que sejam "funcionais e transplantáveis".

"O nosso próximo desafio é fazer com que as células humanas formem determinados órgãos em porcos", explicou Juan Carlos Belmonte.

As experiências levantaram uma série de questões éticas no seio da comunidade científica. A investigação deixou de ser financiada pelo Estado norte-americano e passou a ser financiada por investidores privados, diz a imprensa internacional.