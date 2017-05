Criadores da gado matam 20 agricultores numa mesquita nigeriana

Hoje às 14:52, atualizado às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Vinte agricultores que rezavam numa mesquita foram mortos no sábado por criadores de gado armados no centro da Nigéria, referiu, esta segunda-feira, em declarações à agência noticiosa France Presse um porta-voz da polícia.

"Homens armados abriram fogo sobre fiéis no interior da mesquita durante a oração da manhã" na localidade de Etogi, matando 20 pessoas, afirmou Bala Elkana, porta-voz da polícia do Estado do Níger, que acusou os criadores de gado e pastores do grupo étnico Fulas de responsabilidade pelo ataque.