Criança sobrevive a ataque de jacaré com mais de dois metros

Uma menina de 10 anos sobreviveu a um ataque de um jacaré na Florida, nos Estados Unidos. A criança conseguiu escapar apenas com ferimentos ligeiros graças a um truque que terá aprendido num parque temático.

O ataque ocorreu este sábado, perto da cidade de Orlando, quando Juliana Ossa se encontrava a nadar num lago e foi mordida por um jacaré de dois metros e meio, que a agarrou pela perna esquerda.

Numa tentativa de escapar ao animal, a menina começou por bater-lhe na testa, mas sem sucesso. Viu-se então obrigada a recorrer a um truque que tinha aprendido durante uma visita a um parque temático americano (Gatorland).

A criança confessou que no início teve medo, mas que sabia exatamente o que devia fazer. "Coloquei os meus dedos no nariz do jacaré para que ele não pudesse respirar - era obrigado a respirar pela boca - até que ele a abriu e eu consegui soltar a minha perna", explicou Juliana em declarações ao canal NBC.

A menina acabou por conseguir evitar ferimentos muito graves, sobrevivendo ao ataque do animal.

Juliana Ossa foi levada para o hospital Nemours Children's Hospital, onde foi assistida e levou 10 pontos. Encontra-se agora em casa em recuperação.

O jacaré foi capturado e acabou por ser abatido.