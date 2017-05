Criança ficou quatro horas com a língua presa em caneca da Disney

Hoje às 12:37, atualizado às 13:16 Facebook

A Disney Store deixou de comercializar uma caneca de viagem inspirada no filme "Monstros e Companhia" depois de uma criança escocesa de sete anos ter ficado com a língua presa na tampa do artigo durante quatro horas.

Megan Donald estava na escola, em Kirkintilloch, perto de Glasgow, quando colegas e professores se aperceberam da aflição: não havia forma de a caneca por onde a criança bebia se soltar da boca.

"Quando eu lá cheguei, a caneca estava cheia de água, muito pesada. Estava a ser segurada por uma professora. Ninguém conseguiu tirá-la por causa da sucção. O ar não circulava e a Megan estava a entrar em pânico", constatou Natalie Donald, depois de ter sido chamada pela direção da escola, na quarta-feira.

Ao fim de quatro horas de suplício, depois de os professores terem chamado uma ambulância, a tampa da caneca foi finalmente removida com recurso a serra e broca, no Real Hospital Pediátrico de Glasgow, para onde foi transportada.

Segundo a mãe da menina, a língua da filha ficou "roxa" e "inchada" durante várias outras. A dor, ainda que atenuada por analgésicos, e a dificuldade em comer obrigaram-na a ficar em casa o resto da semana, e o caso chegou à Disney.

Confrontada com o incidente, a Disney Store assegurou que a caneca e outros produtos similares foram retirados das lojas físicas e online, e deverá ainda - assim espera Natalie - emitir um comunicado público a alertar os consumidores que já adquiriram o produto.