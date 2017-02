Criança morreu atingida por âncora quando brincava na rua com os irmãos

Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um rapaz de 12 anos morreu, domingo, atingido por uma âncora de cerca de 200 quilos, quando brincava na rua com os irmãos.

A âncora, usada como decoração num estabelecimento comercial da cidade do Recife, no Brasil, atingiu o rapaz quando este estava a brincar na rua com dois irmãos, também menores.

Segundo a página online do jornal brasileiro "O Globo", moradores tiraram a âncora de cima da criança, para a tentar salvar, mas quando a ambulância chegou o rapaz estava já sem vida.

No local havia ainda outra âncora idêntica, também a servir de decoração, que foi retirada para evitar problemas futuros.

O caso está a ser investigado pela Esquadra da Mustardinha, na zona Oeste da cidade de Recife.