Crianças roubam combustível de avião para se drogarem

Dezenas de crianças australianas estão a invadir aeroportos no Território do Norte com o objetivo de roubar combustível dos aviões. A substância está a ser utilizada como droga.

Organizações de saúde lançaram o alerta na Austrália depois de descobertos cerca de 100 casos de crianças e adolescentes que estão a inalar combustível de aviões como droga. Dez pessoas (um adulto) foram hospitalizadas em Darwin. A criança mais nova a participar nesta prática tem apenas 7 anos, segundo a BBC.

Imagens de câmaras de videovigilância divulgadas na segunda-feira pelo canal ABC News mostram um jovem a subir para cima de um avião, de forma a alcançar o depósito, num aeroporto situado na Ilha Elcho.

De acordo com as autoridades de saúde locais, inalar este tipo de combustível é extremamente prejudicial e pode ser fatal. Esta substância de alta octanagem, também conhecida por avgas, pode causar graves danos cerebrais e ao nível do sistema nervoso, segundo declarações do diretor de saúde da comunidade de Miwatj, Lucas de Toca, ao jornal britânico "The Guardian".

Para alertar os pais sobre os riscos desta prática está em curso uma campanha de sensibilização e informação. "Se estas crianças não pararem, vão ter graves danos cerebrais", explica Joan Djamalaka Dhamarrandji, profissional de saúde da comunidade Miwatj. "O que estamos a dizer às famílias é que [inalar combustível] vai deixá-los muito doentes, com problemas mentais. Se [os filhos] o continuarem a fazer ao longo do tempo vão morrer ", sublinha.

Para enfrentar esta situação, considerada "séria e preocupante", o governo do Território do Norte já disponibilizou perto de 50 mil euros para que haja patrulhas de vigilância noturna no aeroporto da Ilha Elcho.

"Estamos a trabalhar com a comunidade de Miwatj, as equipas de saúde e os líderes locais para perceber por que isto está a acontecer e para garantir que os nossos esforços e serviços chegam a quem mais precisa", declarou o porta-voz do governo desta região australiana, Jim Rogers, à BBC.

A invasão de aeroportos tem vindo a tornar-se uma prática frequente, que ocorre praticamente todas as noites no país.