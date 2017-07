Tradição de decapitar gansos gera polémica em Espanha

Hoje às 17:14, atualizado às 17:15 Facebook

O município espanhol de El Carpio de Tajo, em Toledo, celebrou esta terça-feira uma das principais tradições da terra, que são alvo de polémica há vários anos. O ponto alto do festejo dá-se quando homens a cavalo decapitam gansos, pendurados numa corda, com as mãos em honra do santo padroeiro.

Segundo a comissão de festas de El Carpio de Tajo, em declarações ao jornal "El País", a celebração, em honra de Santiago Maior, tem mais de 400 anos de história e divide-se em duas provas distintas onde os cavaleiros da terra demonstram a sua habilidade.

A primeira prova é uma corrida a cavalo entre dois cavaleiros. A segunda, ao final da tarde, consiste numa espécie de prova de perícia onde homens a cavalo arrancam a cabeça de gansos mortos, pendurados numa corda de seis metros de comprimentos, com as mãos.

"Para nós isto é uma tradição e um orgulho. O meu pai participava na festa e espero que o meu filho e a minha filha, no futuro, também participem", contou, ao jornal espanhol, José Segovia, um dos cavaleiros que que participou nas festas daquele município.

Atualmente, os gansos já estão mortos quando são pendurados na corda mas antigamente eram decapitados vivos. "Entendeu-se que era desnecessário fazer os animais sofrer. Agora matamos os gansos antes [de serem pendurados]", explicou um dos membros da organização da festa.

Esta tradição tem sido alvo de inúmeras críticas, por parte de movimentos de proteção dos animais, que classificam os festejos como "arcaicos e desnecessários".

De acordo com o jornal "El País", esta tradição foi proibida pelo governo civil de Toledo nos anos 70 do séc. XX mas foi restabelecida em 1983, fato que contribuiu ainda mais para adensar a polémica em torno destes festejos.

Em antítese, o presidente de El Carpio de Tajo, Germán Jiménez, classifica as críticas como "artificiais" e diz que a terra já está habituada a lidar com os defensores dos animais.