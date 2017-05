Deputadas socialistas contra congratulação por vinda do Papa

Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:20 Facebook

As deputadas do PS Isabel Moreira e Isabel Santos votaram, esta quinta-feira, contra o voto de congratulação pela visita do Papa Francisco a Portugal, apresentado pelo CDS.

A posição das duas socialistas contrariou a da bancada parlamentar, que votou favoravelmente ao lado de social-democratas e centristas.

No Parlamento, o BE, PCP, PEV e PAN abstiveram-se em relação ao texto, que realça a importância da visita do Sumo Pontífice, "por ocasião do centenário das aparições de Fátima e da canonização de Jacinta e Francisco Marto".

Também seis deputados optaram pela abstenção: Paulo Pisco, Wanda Guimarães, Bacelar Vasconcelos, João Galamba, Luís Testa e Fernando Anastácio.

Refira-se que partiu da socialista Isabel Moreira uma das críticas mais fortes à tolerância de ponto dada pelo Governo aos funcionários públicos, no dia 12 de maio, devido à deslocação do chefe da Igreja Católica. A deputada considerou que se tratou de um sinal "imaturidade do regime".