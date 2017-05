Descoberta de pigmento azul leva à criação de novo lápis de cor

Ontem às 23:06 Facebook

Cientistas da Universidade do Estado norte-americano do Oregon descobriram, acidentalmente, em 2009, um pigmento azul brilhante enquanto experimentavam materiais que poderiam ser usados em eletrónica. Agora, a cor vai servir de base à criação de um novo lápis.

A marca de artigos de desenho Crayola comunicou, esta sexta-feira, que, em parceria com o Estado do Oregon e com a empresa de produção "The Shepherd Color Company", vai lançar um lápis de cor inspirado no pigmento descoberto, o YInMn azul (lê-se "yinmin").

A denominação advém da composição química do pigmento, que inclui Ítrio, Índio e Manganésio.

A marca - que distribui em Portugal - ainda não tem nome para a nova cor e lançou o repto para todos os que queiram submeter ideias no seu site, até julho deste ano.

De acordo com a revista "Time", o novo lápis de cor surge um mês depois de a marca ter retirado a cor Dandelion (que denominava um tom de amarelo) da caixa de 24 lápis que comercializa.