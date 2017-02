Desfeito mistério de assassinato ocorrido em 1979

Hoje às 19:52 Facebook

Quase 40 anos depois do crime, Pedro Hernandez foi condenado pelo rapto e homicídio de Etan Patz, então com seis anos, em Nova Iorque. Etan foi a primeira criança desaparecida a ter a sua fotografia impressa em pacotes de leite, método que perdurou durante vários anos nos EUA.

O corpo do pequeno Etan nunca foi encontrado. Nem tão pouco houve evidências físicas que suportassem a investigação e o julgamento, que chegou ao fim na passada quinta-feira. Foram nove dias de deliberações até o júri chegar a um veredicto. Nada foi fácil neste processo.

Mas agora, mesmo tantos anos depois, já se pode contar a história do desaparecimento e morte de Etan Patz, e os seus pais, Stanley e Julie, podem parar de procurar explicações e culpados. Pedro Hernandez está preso. A sentença será conhecida a 28 de fevereiro.

O homicida, com graves problemas de saúde mental, tinha 18 anos quando cometeu o crime. Acabou por confessar que atraiu Etan para dentro da mercearia onde trabalhava, oferecendo-lhe um refrigerante. Depois, levou-o para a cave do estabelecimento e asfixiou-o. Colocou o corpo numa caixa e deixou-a no lixo, acreditando que o menino ainda estava vivo. Disse que não se conseguiu controlar. Guardou uma fotografia de Etan que estava num pacote de leite. E, ao longo dos anos, confessou a algumas pessoas que tinha matado um "muchacho".

Chegou a ser julgado em 2015, mas a condenação falhou por não ter sido encontrada unanimidade do júri. Um dos seus elementos não foi convencido pelos argumentos da Acusação.

A condenação agora alcançada é, em grande medida, fruto do intenso trabalho de Cyrus Vance Jr., procurador de Manhattan, Nova Iorque, avança a imprensa norte-americana, descrevendo o trabalho exaustivo de Vance neste caso.

O dia em que Etan morreu, a 25 de maio de 1979, deveria ter sido muito especial. Pela primeira vez, depois de muitos pedidos, a mãe tinha-o deixado ir sozinho para escola. Eram só dois quarteirões a pé até à paragem de autocarro.