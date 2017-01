Deslizamento de terras causa dois mortos na Argentina

JN Hoje às 00:00, atualizado às 00:02 Facebook

Duas pessoas morreram na localidade de Volcán, na Argentina, depois de uma enxurrada de terra e pedras que deixou intransitável a estrada nacional 9 e obrigou a alterar a oitava etapa do Dakar2017.

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos ao lado de uma carrinha na localidade de Volcán, na província de Jujuy, depois de um deslizamento de terras, água e pedras ter afetado a estrada 9, noticiou o jornal "La Nacion".

A chuva torrencial que afeta esta província no noroeste da Argentina desde a semana passada levou o governo local a convocar um comité de emergência para dar apoio aos afetados pela intempérie.

"A terra entrou nas casas e deixou-as completamente inabitáveis", disse a coordenadora de emergências de Jujuy, Zoe Alí, à cadeia de televisão argentina TN.

"As forças de resgate chegaram até as zonas mais críticas e, em princípio, não há pessoas presas nas casas", afirmou o diretor de emergências da Cruz Vermelha, Cristian Bolado.

Também já decorrem trabalhos com vista ao restabelecimento do trânsito na estrada nacional 9, cortado em várias zonas, nomeadamente no percurso do rali de todo-o-terreno Dakar. Esta terça-feira, os 492 quilómetros cronometrados da oitava etapa foram reduzidos em 72 quilómetros.

Ainda de acordo com o "La Nacion", pelo menos 15 famílias foram transferidas para a escola de Bárcena e outras pessoas saíram das suas casas devido à subida do nível do caudal do rio.