Desordem de Malta agita o Vaticano

Um "escândalo" com a distribuição humanitária de preservativos levou à suspensão polémica de um alto quadro da Ordem de Malta. O Papa pediu investigação e está a ser desafiado.

A Ordem de Malta, a mais antiga organização caritativa católica, está a desafiar a autoridade do Papa Francisco. O pretexto é a suspensão do grão-chanceler, devido ao "escândalo" da distribuição de dezenas de milhares de preservativos entre escravas sexuais e em meios pobres na Birmânia e em África. Mas o pano de fundo são as tensões de poder no Vaticano.

Roma, 6 de dezembro de 2016, sede do governo da vetusta (remonta a 1048) Ordem Soberana e Militar de S. João de Jerusalém de Rodes e de Malta. Perante "uma situação extremamente grave e insustentável sobre o papel de Albrecht von Boeselager como grão-chanceler", o grão-mestre, frei Matthew Festing, convoca este velho quadro (25 anos, até 2014, como grão-hospitalário, responsável pelas missões humanitárias).

A moral sexual e o banco

Na reunião, estão também presentes o grão-comendador, frei Ludwig Hoffmann von Rumerstein, e o cardeal patrono (representante da Santa Sé), Raymond Leo Burke. O grão-mestre sugere a Boeselager que se demita. Face à recusa deste, o frei Festing (superior religioso e soberano da ordem) ordena-lhe que o faça. Nova recusa, medida soberana: suspensão.

Pretexto: Durante o mandato de Boeselager como grão-hospitalário, a Malteser International, a agência da ordem para a assistência humanitária em zonas de conflito, de desastres naturais e países e populações pobres, distribuiu preservativos no âmbito de campanhas das Nações Unidas e de governos para prevenção e combate ao VIH/Sida.

Contrária à doutrina oficial da Igreja Católica - apesar da recomendação de Francisco para o "diálogo como meio de resolver eventuais problemas" quanto à "utilização e difusão e métodos contrários à lei moral" -, aquela prática fora detetada numa auditoria de rotina e, segundo garante o grão-chanceler suspenso, cancelada após consulta à Comissão de Ética. Mas os setores ultraconservadores, como o norte-americano Instituto Lepanto, atacaram Boeselager com virulência.

Ao ataque não é estranha a figura do cardeal norte-americano Raymond Leo Burke, conservador da linha dura e um destacado crítico de Francisco em matéria de moral sexual. Na reunião de 6 de dezembro, o cardeal patrono, nomeado por Francisco em novembro de 2014 mas demitido de presidente do Supremo Tribunal, teria referido que a demissão de Boeselager estava "de acordo com o desejo da Santa Sé".

Ora, o Papa "nunca falou em destituir" o grão-chanceler e nenhuma medida pode ser atribuída a Francisco ou a diretivas suas, contraria o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, numa carta ao grão-mestre, tornada pública pelo semanário católico britânico "The Tablet".

Por que terá o cardeal Burke comprometido a Santa Sé nove dias antes de o irmão do suspenso, George Boeselager, ser nomeado para o Conselho de Supervisão do Instituto das Obras Religiosas (IOR)?, questiona o diário católico francês "La Croix", recordando as recentes substituições de membros desse órgão do "banco do Vaticano" que pretendiam a criação de um fundo de investimento no Luxemburgo, ao qual o papa se opôs.

O conflito está instalado. Francisco nomeou uma comissão de averiguações presidida pelo cardeal Parolin. Alegando ser um sujeito de direito internacional soberano (goza do estatuto de extraterritorialidade, emite moeda e passaportes próprios e mantém relações diplomáticas com 106 estados, incluindo o Vaticano), a ordem classificou a suspensão um assunto interno, considerou a comissão "legalmente irrelevante" e proibiu os seus membros de cooperarem na investigação.