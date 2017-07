Destrói coleção de violinos do ex-marido avaliada em 816 mil euros

Hoje às 21:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher destruiu, alegadamente, a coleção de 54 violinos do ex-marido, avaliada em cerca de 816 mil euros, no Japão. O incidente terá ocorrido em 2014, mas a mulher apenas foi detida esta terça-feira.

A mulher de 34 anos, que será de nacionalidade chinesa, é suspeita de entrar no apartamento do ex-companheiro na cidade japonesa de Nagoya e destruir mais de meia centena de instrumentos, bem como 70 arcos de violino, refere a BBC.

O incidente ocorreu há três anos, no meio do processo de separação, mas as autoridades apenas agora detiveram a suspeita.

Entre os instrumentos destruídos, encontrava-se um violino fabricado em Itália, avaliado em cerca de 384 mil euros, escreveu a agência noticiosa Kyodo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O ex-marido, de 62 anos, não só coleciona violinos, como também é fabricante do instrumento.