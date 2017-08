Destruiu casa da vizinha à procura de tesouro escondido

Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Convencida de que tinha ouro debaixo de casa, uma mulher no Peru construiu um túnel subterrâneo, com vigas e luz elétrica. O caso aconteceu em Rimac e afetou casas coloniais de uma zona que é Património Mundial pela Unesco.

Raquel Santiago sentiu que havia um barulho estranho na sua casa de banho e decidiu confrontar a vizinha para perceber o que se passava. A mulher terá dito que estava a fazer obras na canalização, justificando, assim, os barulhos que se faziam sentir em todo o prédio. "Apenas lhe disse para que tivesse cuidado, porque as nossas casas são antigas e podiam cair", contou Raquel, à "AFP".

Só que a movimentação diária de trabalhadores para a casa da vizinha não parava e as suspeitas de que algo de estranho estava a acontecer cresceram. Quando o seu filho a foi visitar reparou que o chão estava mais baixo do que o normal. "Assim que levantou uma das partes do piso, descobriu um enorme buraco", referiu a mulher.

É que mesmo por baixo do local onde vivia foi construído um longo túnel, com vigas e até luz elétrica. "O buraco começava na casa de banho da vizinha e passava pela minha casa de banho, cozinha e ia até à sala", descreve Raquel, que levou o assunto até aos responsáveis pelo município de Rimac. Depois de ter apresentado queixa no Ministério da Cultura e da Defesa Civil a vizinha foi multada.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De acordo com os vizinhos ouvidos pela "AFP", estaria à procura de ouro de um tesouro". "Supostamente viveu aqui um padre a quem as pessoas entregavam a sua riqueza e os seus tesouros, porque não havia bancos", disse Raquel.

Entretanto, a mulher responsável pela destruição da moradia, assegurou que vai pagar todos os curso das obras que começaram esta semana.