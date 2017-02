Detida mulher suspeita da morte de meio-irmão de Kim Jong-un

Hoje às 10:58, atualizado às 11:03 Facebook

A polícia da Malásia anunciou, esta quarta-feira, a detenção de uma mulher por alegado envolvimento na morte do meio-irmão do Presidente norte-coreano, Kim Jong-un.

A polícia malaia informou que a mulher foi presa no aeroporto internacional de Kuala Lumpur e estava com um passaporte vietnamita, no qual constava o nome Doan Thi Huong, com data de nascimento de 31 de maio de 1988.

Kim Jong-nam morreu na segunda-feira, depois de adoecer de repente no aeroporto de Kuala Lampur.

De acordo com um funcionário do Governo malaio, Kim disse aos paramédicos antes de morrer que tinha sido atacado com um spray químico.

Kim Jong-nam, que teria cerca de 45 anos, era o filho primogénito do ditador norte-coreano Kim Jong-il e da sua primeira concubina, a atriz Song Hye-rim.

Até ao início do século XXI era considerado o provável sucessor do pai, que morreu em 2011.

Em 2001, no entanto, foi detido no aeroporto de Tóquio com um passaporte falso com o qual alegadamente queria visitar um parque Disney no Japão.

Emigrou para a China em 1995 e vivia desde então entre Pequim e Macau.