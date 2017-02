Detida suspeita de prostituir filha de 13 anos com homem de 59 em Espanha

Hoje às 17:31, atualizado às 17:35 Facebook

Uma mulher de nacionalidade russa foi detida em Almería, Espanha, por alegadamente prostituir a filha de 13 anos, a troco de álcool, tabaco, comida, ou 15 ou 20 euros.

A imprensa espanhola dá conta do caso esta semana e informa que a criança era obrigada a manter relações sexuais com um homem de 59 anos com antecedentes por abusos de menores.

A mãe da vítima, de 33 anos, foi deixada em liberdade com a acusação de negligência e com uma ordem de afastamento dos filhos. Segundo a polícia, a menina e o irmão, de nove anos, não andavam na escola e passavam os dias a deambular pelas ruas de Almería. Agora, ambos estão num centro de proteção de menores e a recuperar as aprendizagens escolares.

O suposto agressor está detido pelos crimes de corrupção de menores e abusos sexuais.

A investigação da polícia começou em janeiro, quando um contacto anónimo deu conta de movimentos suspeitos na morada do detido, em zona próxima do passeio marítimo de Almería.

Segundo a imprensa internacional, que cita fontes próximas do caso, o denunciante viu, durante vários dias, o homem a entrar e sair de sua casa com a menina.

A polícia montou um dispositivo para averiguar o que se estava a passar e, dias mais tarde, deteve o homem, na própria casa, quando estava com a menina.

Segundo a imprensa, a jovem não quer ver a mãe e ficou aliviada quando foi resgatada pela polícia.

A operação está ser levada a cabo pela Brigada de Estrangeiros e Fronteiras do Comissariado Provincial de Almería e pela Brigada Central de Proteção de Seres Humanos do Comissariado Geral de Estrangeiros e Fronteiras.