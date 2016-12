Detido suspeito de ligações ao autor do atendado de Berlim

Hoje às 14:43, atualizado às 14:47 Facebook

A polícia alemã deteve, na manhã desta quarta-feira, um tunisino suspeito de ter ligações a Anis Amri, o presumível condutor do camião que foi abatido pela polícia italiana na semana passada.

"O falecido suspeito Anis Amri tinha gravado o número de telemóvel deste cidadão da Tunísia, de 40 anos. As investigações indicam que ele pode ter estado envolvido no ataque", disse o gabinete do procurador responsável pelo caso num comunicado difundido esta quarta-feira, citado pela Associated Press.

O suspeito foi detido depois de a polícia federal ter feito buscas na sua casa e no local de trabalho.

"O grau de certeza sobre as ligações deste detido ainda está sujeito a investigações posteriores", acrescentaram os investigadores.

Na semana passada, um camião conduzido por Anis Amri abalroou um mercado de Natal em Berlim, matando 12 pessoas e ferindo 48.