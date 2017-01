Detido suspeito de recrutar combatentes para o Estado Islâmico

Hoje às 08:27 Facebook

A polícia espanhola deteve, em San Sebastián, um marroquino que alegadamente liderava uma célula que recrutava combatentes para enviar para a Síria ou Iraque, onde se juntariam ao Estado Islâmico, e que poderiam voltar à Europa para cometer atentados.

Além do detido, a célula extremista era composta por outros dois membros que, após regressarem das zonas de conflito na Síria e no Iraque com intenção de cometerem atentados na Europa, foram detidos no passado mês de novembro em Marrocos e em França, informou o Ministério do Interior em comunicado.

Ambos seguiam instruções concretas e específicas do Estado Islâmico enquanto o detido em San Sebastián dirigia e controlava uma célula em Espanha.

Esta nova operação, que contou com a colaboração do Centro Nacional de Inteligência de Espanha e a Direção de Vigilância do Território de Marrocos, faz parte da estratégia de neutralização das ameaças recentemente difundidas pelo Estado Islâmico.

Desde 2015, quando o Ministério do Interior elevou para quatro o nível de alerta antiterrorista, as Forças e Corpos de Segurança detiveram 181 extremistas.