Detidos três suspeitos da morte da cantora do êxito "Lambada"

A polícia do Rio de Janeiro deteve três suspeitos da morte da cantora Loalwa Braz Vieira, a voz do êxito "Lambada (Chorando Se Foi)".

O corpo da cantora, de 63 anos, foi encontrado na quinta-feira dentro de um carro carbonizado, na Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro.

Na sequência da investigação ao caso foram detidos três suspeitos: Wallace de Paula Vieira, de 23 anos, Gabriel Ferreira dos Santos, de 21 anos, e Lucas Silva de Lima, de 18 anos.

Segundo as autoridades, os suspeitos terão chegado à Pousada Azur, em Saquarema, na quarta-feira à noite. Arrombaram a porta e imobilizaram a cantora (proprietária da pousada), que tentou reagir e por isso foi agredida com pauladas e esfaqueada.

Em seguida levaram o corpo de Loalwa para o seu carro, conduziram cerca de um quilómetro e atearam fogo ao veículo com o corpo no interior.

Wallace apresentou-se às autoridades como funcionário da pousada e testemunha do crime mas contradições no seu depoimento levantaram suspeitas e o jovem acabou por confessar. Gabriel foi detido na posse do telemóvel e cartão bancário da cantora em Bacaxá e Lucas no bairro de Guarani, em Saquarema.

Nas investigações foram encontradas as madeiras e a faca utilizada pelos suspeitos para agredir a vítima.

O corpo da cantora foi transportado para o instituto de medicina legal para apurar a causa da morte.