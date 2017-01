Dez feridos em tiroteio no estado do Tennessee

Hoje às 21:29 Facebook

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas num tiroteio, na sexta-feira à noite, na zona oriental do estado do Tennessee, durante uma festa num armazém da guarda nacional norte-americana.

A porta-voz do gabinete de investigação do Tennessee, Susan Niland, afirmou que o tiroteio em Brownsville ocorreu depois da meia-noite de sexta-feira (hora local), na sequência de um conflito no arsenal.

As autoridades pensam que o local tinha sido alugado para uma festa.

Niland acrescentou que os feridos foram transportados para hospitais locais e não correm perigo de vida.

A investigação ao incidente está em curso, disse.