Dieta mediterrânea ajuda homem mais gordo do mundo a perder peso

O mexicano Juan Pedro, considerado o homem mais gordo do mundo com 590 quilos, vai tentar perder metade do seu peso em 2017 através de duas cirurgias. Mas para ser operado, precisa de perder 60 quilos.

Juan Pedro, de 32 anos, sofre de hipertiroidismo severo que, por não ter sido tratado, lhe causou inúmeros problemas de saúde e o "prendeu" a uma cama durante seis anos, devido à excessiva massa corporal que lhe impede a mobilidade.

Em meados de novembro, Juan Pedro foi transferido de Aguascalientes para um hospital de Guadalajara, onde está a ser seguido. Após uma avaliação médica, o mexicano iniciou um processo de tratamento com vista à redução do seu excesso de peso que passa por, numa primeira fase, perder 10% da massa corporal para poder ser operado.

"É uma cirurgia que vai ser feita em duas etapas com um intervalo de seis meses, devido ao risco elevado de complicações", explicou o seu médico, José Antonio Castañeda Cruz.

Já "conseguimos controlar a diabetes de tipo II, a hipertensão melhorou, verifiquei uma melhoria na sua Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica", acrescentou o médico, em conferência de imprensa.

O primeiro objetivo é perder 60 quilos em seis meses. Para o conseguir, Juan Pedro está a seguir um regime alimentar baseado na dieta mediterrânea que inclui peixe, legumes, proteínas e frutas. Fritos e hidratos de carbono não constam das cinco refeições diárias que ingere.

"Nos primeiros dias senti muita fome", confessou. "Agora é só psicológico. Dão-me de comer cinco vezes por dia e depois bebo líquidos que me mantêm bem", acrescentou. O seu desejo é ser operado "o mais depressa possível".

Se em junho de 2017 tiver menos 60 quilos, Juan Pedro será submetido a uma Derivação Biliopancreática que vai remover 80% do seu estômago e a segunda intervenção cirúrgica será aos intestinos para reduzir a absorção de nutrientes.

"Por cada quilo que perder, a esperança de vida sobe de três a cinco meses", disse o cirurgião.

"Sonho com o dia em que vou poder andar até à minha mãe e dar-lhe um grande beijo para agradecer tudo o que faz por mim", afirmou Juan Pedro.