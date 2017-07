Diminuição de esperma pode levar ao fim da humanidade

JN Hoje às 12:54 Facebook

O alerta é claro e traz sérios riscos para o ser Humano. De acordo com um estudo israelita, o destino do Homem pode estar comprometido, se o esperma continuar a diminuir.

Um grupo de investigadores analisou os resultados de mais de 200 análises ao esperma. Os dados dizem que o esperma, entre homens da América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia, caiu para metade nos últimos quarenta anos.

Apesar das críticas aos resultados por parte de alguns investigadores, Hagai Levine, da Universidade de Medicina de Jerusalém, que liderou o projeto, diz que os números são claramente alarmantes.

"Se não mudarmos as formas de vida e o ambiente, tenho muito receio do que nos poderá acontecer", contou o epidemiologista à "BBC". O estudo, um dos maiores nesta área, junta dados que vão desde 1973 até 2011. "Poderemos ter problemas com a reprodução, que levarão à extinção da nossa espécie", explicou.

O médico concluiu que existe um declínio de 52,4% na concentração de esperma e 59,3 % do total de esperma nos homens dos países estudados. E as perspetivas para o que aí vem não são nada animadoras. É esperado que estes números aumentem.

Obesidade e tabaco na origem

Apesar de não existir uma razão clara para o resultado, Levine acredita que o uso de pesticidas e plásticos, a obesidade, o tabaco, o stresse e o sedentarismo podem ter contribuído para estes resultados.

"Devemos fazer alguma coisa - por exemplo, regulamentar os químicos produzidos pelo homem - e devemos continuar os nossos esforços para acabar com o tabagismo e e obesidade", indicou.

Investigações anteriores contestadas

Vários estudos na área foram desenvolvidos nos últimos anos, sem que consigam atingir o reconhecimento esperado. Alguns foram desenvolvidos tendo por base uma amostra pequena ou são feitos com homens que vão a clínicas de fertilidade e que, regra geral, têm níveis de esperma mais baixos que o normal.

Todas estas variáveis contribuíram para o descrédito deste tipo de trabalho entre a comunidade científica. No entanto, o estudo apresentado por esta equipa de investigação tem merecido aprovação dos pares. "Nunca fiquei muito convencido pelos trabalhos que dizem que o nível de esperma está a cair. Porém, o estudo da equipa do doutor Levine ultrapassou as falhas dos anteriores", disse, à "BBC", Allan Pacey, da Universidade de Sheffield, no Reino Unido.