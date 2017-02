Diplomata norte-coreano interrogado na Malásia sobre morte de Kim Jung-nam

Hoje às 10:56, atualizado às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um diplomata norte-coreano destacado em Kuala Lumpur e um funcionário das linhas aéreas de Pyongyang vão ser interrogados pelas autoridades da Malásia na sequência das investigações sobre a morte do meio-irmão do presidente da Coreia do Norte.

O chefe da Polícia Nacional da Malásia, Khalid Abu Bakar, anunciou, esta quarta-feira, que o diplomata destacado na embaixada da Coreia do Norte em Kuala Lumpur e um funcionário das linhas aéreas norte-coreanas vão ser chamados para interrogatórios.

Em declarações aos jornalistas, o chefe da polícia acrescentou ainda que as duas mulheres suspeitas de assassinato e que foram presas no aeroporto de Kuala Lumpur sabiam que estavam a lançar uma substância venenosa contra Kim Jung-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte.

"É evidente que elas sabiam", afirmou Khalid Abu Bakar quando questionado pelos jornalistas, na sequ~encia de afirmações das mulheres que diziam terem pensado que estavam a participar num programa de apanhados para a televisão.

O chefe da polícia afirmou também que as imagens captadas pelas câmaras de vigilância do aeroporto mostram as duas mulheres a dirigirem-se a um quarto de banho imediatamente após o ataque.

"Elas sabiam do que se tratava e, por isso, queriam lavar as mãos", acrescentou.

O meio-irmão de Kim Jung-un foi atacado por três pessoas, duas mulheres e um homem, que lhe lançaram um liquido alegadamente venenoso e que terá provocado a morte, quando se encontrava numa sala de embarque do aeroporto da capital da Malásia.