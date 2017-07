Diretor de comunicação da Casa Branca despedido ao fim de 10 dias

JN Hoje às 19:49, atualizado às 21:00 Facebook

O responsável pela comunicação na Casa Branca foi afastado do cargo, esta segunda-feira. Anthony Scaramucci terá confrontado verbalmente um dos membros do "staff" presidencial.

Anthony Scaramucci tinha sido nomeado diretor de comunicação da Casa Branca há apenas dez dias. De acordo com o "The New York Times", a decisão partiu do chefe de gabinete, John F. Kelly. É que Scaramucci pretendia comunicar diretamente com o presidente, sem passar por terceiros. A ideia não terá sido bem recebida por Kelly.

Já na passada sexta-feira, Scaramucci foi notícia por ter, alegadamente, atacado outros assessores de Donald Trump. Num texto publicado na noite de quinta-feira pela "New Yorker", o correspondente desta publicação em Washington relata uma conversa telefónica que teve na véspera com Scaramucci, furioso com uma mensagem deste jornalista na rede social Twitter revelando um jantar entre Trump, a sua esposa, Melania, e dirigentes da cadeia televisiva Fox News.

"Quem vos disse isso?", perguntou Scaramucci. Perante a recusa do jornalista em revelar a sua fonte, o novo dirigente da comunicação da Casa Branca ameaçou: "Vou eliminar toda a equipa de comunicação e começar do zero! Vou despedi-los todos".

Esta segunda-feira, Donald Trump tinha negado, através do Twitter, qualquer tipo de tensão no interior da Casa Branca. "A Bolsa a subir como nunca, os melhores números económicos em anos, a mais baixa taxa de desemprego dos últimos 17 anos, salários a aumentarem, as fronteiras seguras: não há caos na Casa Branca! [No WH Caos!]", escreveu.

Semana negra para Scaramucci

Trata-se de uma semana verdadeiramente caótica para Anthony Scaramucci. Depois de nomeado para o cargo, viu o casamento com Deidre Ball, grávida de oito meses, chegar ao fim. Na sexta-feira, o mesmo jornal adiantava que o divórcio estava relacionado com a nomeação de Scaramucci para o cargo do diretor de comunicação da Casa Branca. Deidre Ball nunca encarou a possibilidade de Scaramucci trabalhar com Donald Trump da melhor forma e decidiu terminar o casamento.

Scaramucci perdeu mesmo o nascimento do seu filho, já que na altura do parto se encontrava com Trump num encontro de escuteiros, em West Virginia. As declarações de Donald Trump não foram bem recebidas pelos familiares dos escuteiros. Durante o discurso, o presidente não deixou de atacar Barack Obama e Hillary Clinton.

A devoção de Scaramucci por Donald Trump está "bem documentada", adianta o diário norte-americano, e poderá ser a razão para o afastamento de duas das pessoas que acompanhavam Trump na Casa Branca. O primeiro foi Sean Spice, o antigo assessor de imprensa, que se demitiu depois da nomeação de Scaramucci. Pouco dias depois, foi Reince Priebus, o chefe de gabinete da Casa Branca, a abandonar o cargo, após ter sido apelidado de "esquizofrénico paranoico" por Scaramucci.