Discoteca que dá 100 euros a mulheres sem cuecas pode enfrentar ação legal

O município de Barcelona está a preparar uma ação legal contra uma discoteca que está a oferecer a mulheres "sem marido" uma recompensa de 100 euros, bilhete de entrada e uma bebida caso estas entrem no local "sem cuecas".

Além do município, também a conselheira do grupo Feminismos e LGTB, Laura Perez, reagiu a esta iniciativa na rede social Twitter, classificando-a de "machismo obsceno" e "vergonha alheia", acrescentando: "As mulheres não são mercadoria. Estudaremos ações legais!".

A discoteca de "striptease" masculino Bailódromo Caña Dulce, no centro de Barcelona, publicita esta oferta num folheto, procurando atrair as mulheres "sem cuecas" com a foto de homens em tronco nu que aparecem por cima de um grupo de mulheres em biquíni, segundo a agência de notícias espanhola Efe.

A oferta, acrescenta, é válida para todos os sábados de fevereiro, e os organizadores acrescentam ainda bolo de aniversário e champanhe em caso de aniversário.