Uma das diversões da Feira Estadual do Ohio, nos EUA, partiu-se ao meio e projetou várias pessoas pelo ar. Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas.

O primeiro dia da Feira Estadual do Ohio ficou marcado pela tragédia. Quarta-feira, uma das diversões teve um problema e projetou várias pessoas, provocando um morto e sete feridos.

Três pessoas estão hospitalizadas em estado grave. "A feira é para festejar as melhores coisas na vida, mas este acidente representa uma terrível tragédia", disse John Kasich, governador do Ohio.

O momento do grave acidente foi captado em vídeo. Nas imagens pode ver-se a diversão, chamada "Fire Ball", a partir-se, lançando violentamente várias pessoas pelo ar.

De acordo com a "Amusements of America", uma empresa que disponibiliza diversões para este tipo de eventos, o "Fire Ball" é uma das mais agressivas e das mais populares em todo o país. É capaz de dar 13 voltas por minuto, elevada a cerca de 12 metros do solo.

A feira dura até ao próximo dia 6 de agosto e, apesar do incidente, as outras diversões vão continuar disponíveis para os visitantes. Entretanto, as autoridades já abriram uma investigação.