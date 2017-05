Doente terminal reencontra amor de há 20 anos e decide casar

JN Ontem às 20:23 Facebook

Ken Boyer e Shelly Kimbrel casaram em Palm Bay, na Florida, Estados Unidos, na segunda-feira. Estiveram 23 anos sem se verem mas reencontraram-se através do Facebook e o facto de ser doente oncológico em estado terminal não o impediu de pedir o amor da sua vida em casamento.

Ken Boyer, 60 anos, já sabia que tinha cancro em estado terminal quando, no início do ano, recebeu uma mensagem através do Facebook de Michelle ("Shelly") Kimbrel.

Ken e Shelly conheceram-se há 23 anos no Missouri quando ele era proprietário de um bar mas acabaram por perder o contacto. Ela continuou a viver no Missouri mas Ken residia atualmente na Florida. Até que um dia Ken surgiu na lista de amigos recomendados a Shelly na sua página da rede social Facebook.

Trocaram mensagens e Ken revelou o seu diagnóstico, dizendo que estava sozinho na luta contra o cancro. "Não, não estás. Vou tirar uma licença no emprego. Eu vou cuidar de ti", disse-lhe Shelby, segundo um site de notícias de Orlando.

Voou a 19 de abril para a Florida. Uma hora depois de ir buscar Shelby ao aeroporto, Ken pediu-a em casamento e ela aceitou. Ambos reconheceram que estavam apaixonados há décadas mas nunca o tinham assumido. Casaram na segunda-feira (1 de maio).

Ken diz que o casamento é o melhor fim possível face ao diagnóstico de cancro terminal. "É difícil para mim aceitar isto, mas aceitei. Estou preparado. Tive uma vida muito boa", disse. "Deus não podia dar-me um presente melhor [casamento]. Não teria conseguido pedir nada melhor", afirmou.

O casal planeia deslocar-se para o Missouri e procurar tratamentos oncológicos alternativos. O tipo de cancro de Ken e o tempo de vida que lhe resta não foram revelados.