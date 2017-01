Dois em cada três norte-americanos querem Trump longe do Twitter

Hoje às 10:50, atualizado às 10:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um estudo da Universidade de Quinnipiac, nos Estados Unidos, conclui que 64% dos norte-americanos querem que o Presidente eleito, Donald Trump, encerre a sua polémica conta de Twitter, enquanto 51% desaprova a sua gestão desde as eleições.

A percentagem de norte-americanos que deseja que Trump encerre a conta de Twitter sobe para 71% quando os inquiridos têm entre 18 e 34 anos, de acordo com o estudo realizado publicado na terça-feira pela universidade do Connecticut.

Apenas 32% dos inquiridos - 26% entre os mais jovens -- tem uma imagem positiva deste hábito do Presidente eleito.

As publicações de Trump no Twitter terão influenciado 51% dos inquiridos que desaprovam a sua gestão como Presidente eleito, enquanto apenas 37% a aprova.

Os números contrastam com os do Presidente Barack Obama, que vai deixar a Casa Branca no próximo dia 20 com uma taxa de aprovação de 55% e uma imagem negativa de 39%, os melhores resultados desde 2009, o primeiro ano como Presidente.

O estudo também revela que 45% dos norte-americanos acredita que Trump será pior Presidente que Obama, enquanto 34% prevê que será melhor e 15% acha que será igual.

No entanto, 52% mostra-se otimista sobre o futuro da economia do país e 47% considera que Trump vai ajudar ao seu crescimento, enquanto apenas 31% acredita que o vai prejudicar.

O inquérito foi realizado entre 02 e 05 de janeiro, a 899 eleitores registados em todo o país e tem uma margem de erro de 3,3%.